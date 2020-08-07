Верховный суд Татарстана отпустил главу исполкома Тукаевского района под домашний арест

Верховный суд Татарстана принял решение перевести главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова из СИЗО под домашний арест. Ему инкриминируется превышение полномочий.



Смягчения меры добивались адвокаты Авзалова и районная прокуратура, отмечает chelny-biz.ru.

Кроме того, ВС РТ оставил в силе решение предыдущей инстанции о домашнем аресте в отношении депутата совета Тукаевского района и директора ООО «Тукай Тепло-Газ», подозреваемого в мошенничестве.

Апелляцию на выбранную меру пресечения подавала прокуратура, передает портал.

Напомним, что Ханов был задержан вместе с главой исполкома Тукаевского района Ленаром Авзаловым. Оба они подозреваются следствием в махинациях с работами по благоустройству. Ущерб бюджету от их действий оценивается в 1,5 млн рублей. При этом Авзалов был арестован.