Депутат ГД Останина предложила «заморозить» тарифы на ЖКХ в России

Также парламентарий считает, что управляющие компании надо национализировать

Фото: Артем Дергунов

В России следует «заморозить» тарифы на ЖКХ, а управляющие компании — национализировать. Таким мнением поделилась председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем телеграм-канале.

— Конечно, все тарифы ЖКХ должны быть приведены в соответствие с интересами людей и заморожены, управляющие компании в сфере ЖКХ — национализированы, а ключевая ставка доведена до нормального уровня. И это будет уже общенародный праздник, — написала она в посте.

Парламентарий подчеркнула, что определенные силы в чиновничьей и банковских средах «стреляют в ногу» народу и государству, безбожно повышая тарифы ЖКХ и удерживая ключевую ставку на «убийственном для отечественной экономики уровне».

Она также поздравила всех сотрудников отрасли с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

— От всей души поздравляю сотрудников ЖКХ: сантехников и электриков, дворников и мастеров по ремонту, диспетчеров и инженеров управляющих компаний. Именно от вас, уважаемые товарищи, зависят качество жизни в наших домах, — добавила Останина.

Ранее сообщалось, что в сфере ЖКХ Татарстана трудятся больше 127 тыс. человек.

Также работников ЖКХ поздравил с профессиональным праздником и зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Никита Егоров