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Итоги дня: режим ЧП в Бейруте, новая набережная в Казани, строительство новой «инфекционки» завершено

19:00, 05.08.2020 3
Итоги дня: режим ЧП в Бейруте, новая набережная в Казани, строительство новой «инфекционки» завершено
Фото: kzn.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 августа.

  • Правительство Ливана объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели после взрыва, в результате которого погибло более 100 человек. По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, ущерб от происшествия составил от $3 млрд до $5 млрд.
  • Сегодня главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина представила проект новой благоустроенной набережной протяженностью 9 километров, которую планируют построить на месте грузового порта и окружающей его промзоны на улице Портовой. Работу по реновации территории по улице Портовой возглавит бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Фото tatarstan.ru
  • Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова. Новый корпус откроют в конце августа. Он рассчитан на 232 койки. Здание построили в рекордные сроки — за 100 дней.
  • Во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров по итогам первого этапа прошли два татарстанских кластера — «Камское устье» и «Зеркала Татарстана». Они будут претендовать на выделение федеральных средств на развитие. По словам кураторов проекта, «Камское устье» должно стать «местом отдыха с особым режимом сохранения природы», а госзаказник «Голубые озера» должен превратиться в «Зеркала Татарстана». Все подробности — в материале «Реального времени».
  • Сегодня новым директором Национальной библиотеки Татарстана стала экс-заместитель гендиректора ТНВ Мадина Тимерзянова. На место своего заместителя она пригласила бывшего главу Всемирного форума татарской молодежи Табриса Яруллина. «Реальное время» поговорило с Тимерзяновой о новой должности и ближайших планах.
Фото Максима Платонова
  • В Татарстане выросло количество обращений предпринимателей по уголовным преследованиям, рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена республики. С уголовными преследованиями связана почти треть обращений.
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19:04
    Денек выдался еще тот
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  • Анонимно 19:06
    Кто о чем, а в Казани все парки строят
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  • Анонимно 19:08
    Мда, надо срочно куда-то переносить Пороховой завод, подальше от Казани
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