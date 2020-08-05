Итоги дня: режим ЧП в Бейруте, новая набережная в Казани, строительство новой «инфекционки» завершено
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 августа.
- Правительство Ливана объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели после взрыва, в результате которого погибло более 100 человек. По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, ущерб от происшествия составил от $3 млрд до $5 млрд.
- Сегодня главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина представила проект новой благоустроенной набережной протяженностью 9 километров, которую планируют построить на месте грузового порта и окружающей его промзоны на улице Портовой. Работу по реновации территории по улице Портовой возглавит бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
- Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова. Новый корпус откроют в конце августа. Он рассчитан на 232 койки. Здание построили в рекордные сроки — за 100 дней.
- Во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров по итогам первого этапа прошли два татарстанских кластера — «Камское устье» и «Зеркала Татарстана». Они будут претендовать на выделение федеральных средств на развитие. По словам кураторов проекта, «Камское устье» должно стать «местом отдыха с особым режимом сохранения природы», а госзаказник «Голубые озера» должен превратиться в «Зеркала Татарстана». Все подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня новым директором Национальной библиотеки Татарстана стала экс-заместитель гендиректора ТНВ Мадина Тимерзянова. На место своего заместителя она пригласила бывшего главу Всемирного форума татарской молодежи Табриса Яруллина. «Реальное время» поговорило с Тимерзяновой о новой должности и ближайших планах.
- В Татарстане выросло количество обращений предпринимателей по уголовным преследованиям, рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена республики. С уголовными преследованиями связана почти треть обращений.
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