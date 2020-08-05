В Казани на улице Портовой появится новая набережная

Фото: Инна Серова

Сегодня главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на совещании в горисполкоме представила проект новой благоустроенной набережной протяженностью 9 километров, которую планируют построить на месте грузового порта и окружающей его промзоны на улице Портовой. Ширина набережной составит 20 метров.

Тухватуллина сообщила, что благоустройством будет охвачено 247 га территории, которая находится западнее элеватора между двумя береговыми косами, сами косы соединят пешеходным мостом. Чтобы освободить территорию промзоны от существующих объектов, исполкому предстоит договориться со 146 собственниками.

Ранее «Реальное время» писало о причинах, по которым фактически не используется новый грузовой порт, построенный в Нижних Вязовых.