В Татарстане выросло количество обращений предпринимателей по уголовным преследованиям

Почти треть (32%) обращений, поступивших в адрес бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, связаны с уголовным преследованием. По количеству обращений на эту тему Татарстан занимает в России 5—6-е места. Об этом сообщает пресс-секретарь уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Александр Андреев.

По данным пятого заседания Общественного совета АНО Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции», растет и общее количество обращений: 282 обращения в 2018 году, 396 — в 2019 году.

Отмечается, что также снизилось количество уголовных дел, возбужденных по статье 159 УК РФ «Мошенничество» (в 2019 году — 55,5% всех уголовных дел, в 2017-м — 63%). Рост идет по статьям, связанным с налоговыми преступлениями, — с 2017 года на 4,3% (с 2,6% до 6,9%).

Также на заседании ЦОП отметили снижение доверия предпринимателей к правоохранительным и судебным органам (более 70% и 57,7% соответственно).

Ранее бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев на встрече с журналистами сообщил, что с марта по июнь 2020 года в его адрес поступило более 9200 обращений.