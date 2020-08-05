Как Фишман-Бекмамбетова и Ко вскрыли махинации в голосовании за лучшие экопроекты

Фото: Ринат Назметдинов

В пандемию — на природу

В условиях коронавируса отдых на природе пользуется особой популярностью, констатировала сегодня помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова. Причина не только в ограниченном количестве альтернатив — на природе в пандемию отдыхать безопаснее всего. Легче соблюдать социальную дистанцию.

— Мы понимаем, что в контексте пандемии отдых на природе становится вдвойне актуальным. Возникает запрос на тот тип общественных пространств, где можно находиться на дистанции друг от друга. Ни в одном из городских парков вы вот эту дистанцию в полтора метра реально соблюсти, скорее всего, не сможете. В то время как на природе можно посидеть с семьей. И по всему миру признается важность больших природных территорий в период пандемии.

При этом Фишман-Бекмамбетова добавила, что организованных мест отдыха на природе не так уж и много. В качестве примера она рассказала о разговоре с неким знакомым бизнесменом, путешествовавшим по России на мотоцикле: тот пожаловался, что в России, да и конкретно в Татарстане, сравнительно мало таких мест для отдыха. «Отдаем себе отчет, что мы обязаны создавать подобную инфраструктуру в Татарстане», — отмечает помощник президента республики.

Татарстан заявил на конкурс пять кластеров, по итогам первого этапа прошли два — «Камское устье» и «Зеркала Татарстана». Фото tatar-inform.ru

Как голосовали за Татарстан

Фишман-Бекмамбетова напомнила, что недавно завершился первый этап всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров. Татарстан заявил на конкурс пять кластеров, по итогам первого этапа прошли два — «Камское устье» и «Зеркала Татарстана», они будут претендовать на выделение федеральных средств на развитие.

В рамках конкурса также проводилось народное голосование среди регионов, претендующих на выделение федеральных средств на развитие экотуризма. Голосовать за Татарстан призывал президент республики Рустам Минниханов: тогда всего за сутки Татарстан вырвался на четвертое место, а позже оказался победителем. Фишман-Бекмамбетова рассказала, что некоторые из конкурентов накручивали голоса, но обойти Татарстан это им не помогло.

— Какие-то наши коллеги из других регионов накручивали искусственно голоса. Мы добились, чтобы провели экспертизу голосования на конкурсе, и в результате Татарстан занял первое место с почти 75 тысячами голосов, — рассказала помощник президента Татарстана.

Не «диснейленды», а экотуристическая инфраструктура

«Камское устье» было сформировано вокруг двух особо охраняемых территорий (а наличие территории с таким статусом — обязательное условие проекта). Кластер занимает площадь в 4 387 га, на этой территории проживают чуть более 8 тысяч человек. Там есть и «якорный» предприниматель — Андрей Закамский, развивающий комплекс «Камский трофей».

Кластер должен стать, как выразилась куратор проектов экологического туризма в республике Оксана Саргина, «местом отдыха с особым режимом сохранения природы». Фото tatar-inform.ru

Кластер должен стать, как выразилась куратор проектов экологического туризма в республике Оксана Саргина, «местом отдыха с особым режимом сохранения природы». Интерес к этому месту у туристов сейчас есть, и весьма разнообразный — от рыбной ловли до путешествия по знаменитым Юрьевским пещерам. Задача теперь в том, чтобы снизить влияние человека на природу и обеспечить туристам удобство и безопасность.

— Когда мы говорим «курорт», не стоит представлять, что там будут большие застройки. Это не «диснейленды», мы не об этом. Это экотуристическая инфраструктура, подходы к которой мы еще должны выработать. Прежде всего — мобильность и минимальное воздействие на природу. Это те решения, которые позволят иметь минимальные инвестиции для предпринимателя и высокий потенциал окупаемости.

Саргина перечислила целый ряд вариантов таких инфраструктурных идей — от кемпингов до музеев под открытым небом. Она добавила, что в ближайшее время ожидается «инвест-питчинг» для предпринимателей, чтобы продемонстрировать тем инвестиционные возможности в этом и других кластерах.

Больше, чем Голубые озера

Кластер «Зеркала Татарстана», сформирован вокруг госзаказника «Голубые озера». Это единственный проект из участников конкурса, который настолько близок к мегаполису — туда из центра Казани можно доехать всего за полчаса на машине. Площадь кластера — 4 800 га, на этой территории проживают 5 тысяч человек.

Саргина отметила, что вокруг этих озер уже сложилась своеобразная культура и традиции, да и в целом из-за близости к городу озера оказались популярным местом. Вследствие этого и влияние человека на территорию очень высоко. Поэтому важно формировать новые территории за пределами Голубых озер, чтобы отводить поток туристов от собственно водоемов и распределить его на все 4,8 тыс. га, заявила Саргина.

Саргина отметила, что вокруг этих озер уже сложилась своеобразная культура и традиции, да и в целом из-за близости к городу озера оказались популярным местом. Фото tatarstan.ru

При этом все же существует риск, что и упомянутые два проекта не выиграют федеральных средств на развитие (хотя помощник президента уверена, что выиграют). В этом случае, по ее словам, решение будет принимать глава республики: ранее, как вспоминает Фишман-Бекмамбетова, подобные проекты без поддержки не оставались.

Не прошедшие на данный момент территории также не оставят без внимания, добавила она: нынешний конкурс не последний, и их будут готовить к следующим подобным конкурсам.

Фонд «Институт развития городов Татарстана» выделяет средства на формирование проектов, но, по словам Фишман-Бекмамбетовой, «довольно небольшие» — платят конкретным людям за работу в команде, а не за весь проект. Итоговый продукт формирует команда самой Фишман-Бекмамбетовой.

Александр Артемьев