Правительство Ливана ввело режим ЧП в Бейруте на две недели

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Правительство Ливана объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели после взрыва, в результате которого погибло более 100 человек, передает RT со ссылкой на ливанский телеканал.

Сегодня губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что ущерб от взрыва в порту составил от $3 млрд до $5 млрд. В ходе ликвидации ЧП погибли 10 пожарных, остались без жилья сотни жителей.



Взрыв произошел вчера, 4 августа. В результате оказался полностью разрушен порт, половина зданий города повреждены. Среди них президентский дворец, офис премьер-министра, здание аэропорта.

