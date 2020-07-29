Главное к утру: международный розыск организаторов фонда «Гафаров и партнеры», фестиваль бодипозитива в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 29 июля.
- Следователи задержали депутата Тукаевского района Мусанифа Ханова. Он, как и глава исполкома района Ленар Авзалов, проходит по делу о благоустройстве в районе. Ранее в Набережных Челнах задержали главу исполкома района Ленара Авзалова. В Следственном комитете сообщили, что видят признаки мошенничества в деятельности Мусанифа Ханова, который является директором ООО «Тукай Тепло-Газ». По версии СКР, Ханов распорядился подделать документы об обрезке деревьев и их побелке в 16 сельских поселениях района. Сами работы не выполнялись.
- В субботу, 1 августа, в Казани пройдет фестиваль Bodypositive Russia 2020. Он станет частью всероссийского фестиваля, который завершится в Москве 8 августа. В мероприятии примут участие известные модели Plus Size, представительницы общественной организации «Деловые женщины Татарстана», а также такие артисты, как Элвин Грей, Гузель Уразова и другие.
- На юридическом факультете КФУ сообщили о кончине доцента кафедры теории и истории государства и права Петра Блажко. Блажко имел 30-летний преподавательский стаж. За это время он опубликовал 17 научных работ и выступил автором 10 учебников и методичек.
- «Татинвестгражданпроект» опубликовал ряд фотографий из реставрируемого здания музейного комплекса Казани (бывший НКЦ «Казань»). На некоторых снимках можно различить, как обновленный центр будет выглядеть изнутри.
- В Набережных Челнах суд заочно постановил арестовать двоих организаторов фонда «Гафаров и партнеры». Со вчерашнего дня они объявлены в международный розыск. Двое челнинцев 24 и 32 лет должны быть арестованы. Срок их содержания под стражей начнется с момента экстрадиции в Россию. Обвиняемыми оба организатора были признаны накануне. В этот же день Эрика Гафарова и его подельника объявили в международный розыск.
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