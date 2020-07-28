Татинвестгражданпроект поделился фотографиями из реставрируемого НКЦ «Казань»

Татинвестгражданпроект опубликовал ряд фотографий из реставрируемого здания музейного комплекса Казани (бывший НКЦ «Казань»). На некоторых снимках можно различить как обновленный центр будет выглядеть изнутри.

Например, скульптурная композиция, посвященная приходу народов к социализму.

Отмечается, что в здании успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах. Соответствующие фото также приложены.

Напомним, что на прошлой неделе НКЦ «Казань» переименовали в «Музейный комплекс города Казани». «Реальное время» уже публиковало фоторепортаж о ходе реконструкции объекта.