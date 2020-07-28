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Татинвестгражданпроект поделился фотографиями из реставрируемого НКЦ «Казань»

22:10, 28.07.2020
Татинвестгражданпроект поделился фотографиями из реставрируемого НКЦ «Казань»
Фото: instagram.com/tigp_rt

Татинвестгражданпроект опубликовал ряд фотографий из реставрируемого здания музейного комплекса Казани (бывший НКЦ «Казань»). На некоторых снимках можно различить как обновленный центр будет выглядеть изнутри.

Например, скульптурная композиция, посвященная приходу народов к социализму.

Отмечается, что в здании успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах. Соответствующие фото также приложены.

Напомним, что на прошлой неделе НКЦ «Казань» переименовали в «Музейный комплекс города Казани». «Реальное время» уже публиковало фоторепортаж о ходе реконструкции объекта.

Общество Татарстан
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