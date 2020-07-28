В Татарстане глава исполкома Тукаевского района подозревается в превышении полномочий

Во вторник в Набережных Челнах силовики задержали 40-летнего главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова. По данным СКР, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Авзалов причастен к махинациям с благоустройством 16 сельских поселений. В 2018 году 53-летний директор ООО «Тукай Тепло-Газ» подготовил фиктивные документы о якобы проведенных работах по обрезке и побелке деревьев.

«Подписав документы, он передал их руководителю исполнительного комитета района. По указанию последнего, их подписали руководители исполнительных комитетов сельских поселений. В дальнейшем на основании недостоверных документов директор ООО «Тукай Тепло-Газ» получил денежные средства на сумму более 1,5 млн рублей», — сообщается на сайте татарстанского управления Следкома.

Авзалов не признает причастность к преступлению. Следствие будет просить суд отправить чиновника под арест.

В СКР также отмечают, что в отношении директора «Тукай Тепло-Газа» возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).