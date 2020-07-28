В Челнах суд заочно арестовал организаторов фонда «Гафаров и партнеры»

В Набережных Челнах суд заочно постановил арестовать двоих организаторов фонда «Гафаров и партнеры». Со вчерашнего дня они объявлены в международный розыск.

Как сообщает прокуратура Татарстана, двое челнинцев 24 и 32 лет должны быть арестованы. Срок их содержания под стражей начнется с момента экстрадиции в Россию.

Обвиняемыми оба организатора были признаны накануне. В этот же день Эрика Гафарова и его подельника объявили в международный розыск.

Напомним, что в мае прокуратура РТ стала активно работать по делу об организованной Гафаровым финансовой пирамиде. Фонд привлекал деньги челнинцев, обещая им доход. Однако этой весной клиенты стали жаловаться, что не могут вернуть свои инвестиции.