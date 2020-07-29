В Казани пройдет фестиваль бодипозитива

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В субботу, 1 августа, в Казани пройдет фестиваль Bodypositive Russia 2020. Он станет частью всероссийского фестиваля, который завершится в Москве 8 августа.

В мероприятии примут участие известные модели Plus Size, представительницы общественной организации «Деловые женщины Татарстана», а также такие артисты, как Элвин Грей, Гузель Уразова и другие.

«Мы надеемся затронуть чувства россиян и начать серию важных международных мероприятий в нашей великой стране и донести наши простые, но важные послания о любви к себе, к России, о творчестве и уважении людей без дискриминации», — говорят организаторы фестиваля.

Начало мероприятия назначено на 13:00. Оно пройдет возле ресторана «Круиз», на берегу Казанки.