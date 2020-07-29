Силовики задержали еще одного фигуранта по делу главы исполкома Тукаевского района Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следователи задержали депутата Тукаевского района Мусанифа Ханова. Он, как и глава исполкома района Ленар Авзалов, проходит по делу о благоустройстве в районе.

Ханова вызвали на допрос, а после задержали, сообщает chelny-biz.ru.

Ранее в Набережных Челнах был задержан глава исполкома района Ленар Авзалов. В Следственном комитете сообщили, что видят признаки мошенничества в деятельности Мусанифа Ханова, который является директором ООО «Тукай Тепло-Газ». По версии СКР, Ханов распорядился подделать документы об обрезке деревьев и их побелке в 16 сельских поселениях района. Сами работы не выполнялись.

После этого депутат передал документы Авзалову. Тот добился того, что главы поселений подписали эти документы. В СКР уверены, благодаря такой схеме компания получила 1,5 млн рублей.