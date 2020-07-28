Главное о коронавирусе на 28 июля: в Татарстане — внимание на диабетиков, во Вьетнаме — новый опасный штамм

Минздрав: рост смертности в Челнах не связан с коронавирусом



За последние сутки в Татарстане подтвердились 32 новых случая коронавируса, все — контактные. 13 человек госпитализированы, 19 лечатся дома. Большинство случаев — 18 — выявлены в Казани. В Набережных Челнах зарегистрированы три новых случая.

На 28 июля в Татарстане нарастающим итогом зафиксирован 5 501 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 4 397 человек, в том числе 73 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 39 человек.

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса.

Татарстанстат опубликовал отчет об итогах социально-экономического развития Татарстана в первом полугодии 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, большинство главных макроэкономических показателей ухудшилось, но снижение оказалось не настолько критическим, как можно было бы ожидать по итогам приостановки предприятий из-за распространения коронавируса.



Фото Рината Назметдинова

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, что точное установление коронавируса в качестве причины смерти может занимать 40 дней.



В Минздраве объяснили данные об увеличении смертности в Набережных Челнах. Ведомство уверяет, что с коронавирусом оно не связано.

В Татарстане усилили наблюдение за диабетиками из-за распространения коронавируса.

1 сентября начнется традиционной линейкой

За последние сутки в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 888 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 823 515 человек, а выздоровевших — до 612 217 человек.

Зафиксировано 150 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 13 504 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 27,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 185 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 261,7 тысячи человек.

Фото Руслана Давлетшина

Во время самоизоляции спрос на кошек и собак в России вырос на 30%.



В России учебный год начнется 1 сентября в обычном формате, а возобновлять дистанционное обучение в школах пока не планируется.



Бывший биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил, что он и его родные заразились COVID-19.

Губернатора Чукотки Романа Копина госпитализировали с высокой температурой в областную больницу после контакта с носителем коронавируса.

Роспотребнадзор изучит информацию о новом типе коронавируса во Вьетнаме.



Массовую вакцинацию жителей России и других стран от коронавируса необходимо начинать не ранее 2021 года.

Бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко посоветовал россиянам в отпуске отказаться от посещения многолюдных мероприятий.



Фото Рината Назметдинова

Национальное бедствие в Боливии и новый вирус во Вьетнаме

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 16 489 485 человек, 654 169 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 294 770). На второй строчке — Бразилия (2 442 375), на третьей — Индия (1 480 073). Россия на четвертом месте (816 680, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (452 529).

Больше всего смертей зафиксировано в США (148 056). За ними следуют Бразилия (87 618), Великобритания (45 844), Мексика (44 022) и Италия (35 112).

Ученые из Австралии выяснили, какая маска лучше всего защитит владельца от коронавируса. Лидером в борьбе с вирусом SARS-CoV-2 стала трехслойная хирургическая маска.

Британские ученые подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом кошки. Заболевание она получила от своих хозяев.



Фото mos.ru

Число жертв COVID-19 продолжает стремительно расти во всем мире. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), темпы роста числа зараженных увеличились в два раза, на данный момент это число составляет примерно 16 миллионов человек.

Во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку COVID-19, вызванную новым штаммом коронавируса, который агрессивнее и опаснее ранее выявленных.

Временное правительство Боливии объявило в стране режим национального бедствия для получения кредита на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.



Житель штата Флорида (США) потратил средства из фонда для пострадавших от пандемии коронавируса на покупку автомобиля Lamborghini. Всего он набрал займов на $3,9 млн и часть денег ушла на машину.

В ООН сообщили, что пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды масками и флаконами из-под антисептиков.

Татьяна Леухина