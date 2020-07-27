В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Британские ученые подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом кошки. Заболевание она получила от своих хозяев.

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства уверяет граждан, что заразиться от животных нельзя.

Симптомы заболевания у кошки были слабовыраженными, и через несколько дней она выздоровела.

«Хотя речь идет о первом подтвержденном случае заражения животного коронавирусной инфекцией в Великобритании, нет свидетельств, которые позволяют предположить, что животное передало болезнь своим хозяевам или другим домашним животным, а также того, что домашние животные могут передавать вирус человеку», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Владельцам животных для большей уверенности рекомендуют мыть руки перед контактом с питомцами и после него.

Ранее ученые уже сообщали, что животные могут заболеть COVID-19. Однако не раз говорилось, что переносчиками они не становятся. В Татарстане тестировать животных на коронавирус начали еще в мае.