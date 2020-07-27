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В России учебный год начнется с 1 сентября в обычном формате

15:03, 27.07.2020
В России учебный год начнется с 1 сентября в обычном формате
Фото: realnoevremya.ru

В России учебный год начнется 1 сентября в обычном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе брифинга.

Вводить дистанционное обучение в школах не планируется, подчеркнул он.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки», — отметил Кравцов.

Он добавил, что при организации учебного процесса в период распространения COVID-19 будет использован опыт, который наработан во время проведения ЕГЭ.

В Роспотребнадзоре по Татарстану ранее рассказали, какие правила установят в школах республики в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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