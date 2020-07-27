Антон Шипулин признался, что заразился коронавирусом

Фото: СБР

Бывший биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин в своем Instagram признался, что он и его родные заразились COVID-19.

Бывший спортсмен рассказал, что после поездки в Сочи его семьи и купания в море стало плохо его детям, супруге, а позже и ему. Тест почти у всей семьи на COVID-19 дал положительный результат.

«Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», — написал Шипулин.



В своей публикации экс-биатлонист также попросил подписчиков воздержаться от поездки на курорт.

«Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках.



Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!» — подытожил Антон Шипулин.

Напомним, с осени 2019-го спортсмен является депутатом Государственной думы. Бывший биатлонист представляет фракцию «Единой России».