В Татарстане усилили наблюдение за диабетиками

В Татарстане более 7% населения имеют повышенный сахар в крови. По словам первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева, в республике тщательно следят за состоянием больных сахарным диабетом.

Абашев заявил, что терапевтам, участковым докторам и врачам первичной медико-санитарной помощи предписано усилить наблюдение за диабетиками. В случае обнаружения симптомов ОРВИ у больных сахарным диабетом будет сделан тест на коронавирус. По мнению замминистра, такая практика сможет снизить тяжесть заболевания и количество смертей от COVID-19, пишет «Татар-информ».

Сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.