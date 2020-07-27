Официальная статистика показала итоги локаута в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Снижение почти по всем параметрам

Сегодня опубликован отчет статистического ведомства об итогах социально-экономического развития Татарстана в первом полугодии 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года большинство главных макроэкономических показателей ухудшилось, но снижение оказалось не настолько критическим, как можно было бы ожидать по итогам локаута.

Так, индекс промышленного производства в республике оказался всего лишь на 1,1% ниже, чем за первое полугодие 2019 года (и с апреля вырос на 17,1%). Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами промышленного производства опустился на уровень 89,5% от объема в январе — июне 2019 года.

Оборот организаций Татарстана составил 2,87 трлн рублей — 96,1% от показателя год назад. Немного подросла (на 1,5%) продукция сельского хозяйства (95,4 млрд рублей).

Немного снизился за январь — июнь объем строительства — на 0,3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Судя по всему, обрушения этого рынка не произошло в силу того, что карантинный локаут пришелся на традиционно низкий для этого вида деятельности сезон. Ввод жилья составил 1 353 тысячи квадратных метров — 94,5% от аналогичного периода прошлого года.

Ощутимо упал оборот розничной торговли — в первом полугодии 2020 года он составил 91,6% от прошлогоднего результата. Объем платных услуг населению оказался ожидаемо самым «провалившимся» из макроэкономических показателей — всего 82,8% по отношению к первому полугодию 2019 года. А вот индекс потребительских цен вырос на 2,5%.



Но есть и хорошие новости: так, грузооборот автотранспорта вырос вдвое по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Химическое производство упало на 7%, текстильное выросло на 52,5%

Если посмотреть на статистику промышленного производства по сегментам, то становится понятна общая тенденция: резкий взлет показал ИПП (индекс промпроизводства) в тех отраслях, которые связаны с непосредственным потреблением продуктов и предметов первой необходимости и, конечно же, с медицинской и околомедицинской продукцией.

Так, производство пищевых продуктов показало рост на 18,9%, напитков — на 8,4%, одежды — на 132%, текстильных изделий (вспомним маски) — на 52,5%. 26%-ный рост показало производство резиновых изделий (а именно к ним относятся, например, медицинские перчатки), 30,7% роста продемонстрировал сегмент лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Не будем забывать, что во время пандемии в республике оперативно развернули ряд соответствующих производств — статистика налицо.

Самую удручающую статистику среди производителей показала отрасль производства кожи и изделий из нее — только 63,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Обработка древесины потеряла больше 15%, производство мебели — 14%.

Добыча нефти и природного газа «просела» на 9,4%, производство химических веществ и химических продуктов — почти на 7%.

На одну вакансию — 1,9 человека

Самый тревожный показатель — рост безработицы (в 6 раз, на 600 процентов). Впрочем, этот взлет количества безработных связан не только с локаутом, но и с тем, что многие жители республики наконец встали на учет и официально зарегистрировались на бирже труда, чтобы иметь возможность получать серьезно подросшие пособия по безработице.



В июне 2020 года в республике было 68,5 тысячи зарегистрированных безработных — в 6 раз больше, чем в июне 2019-го. При этом в органы госслужбы за содействием в трудоустройстве обратились 16,7 тысячи человек. Статус безработного за первый летний месяц получили 14,5 тысячи человек (692% по отношению к июню 2019 года), зато трудоустроиться сумели 2,3 тысячи (вдвое больше, чем в прошлом году). Коэффициент напряженности на рынке труда в конце июня составил 1,9 человека на одну вакансию. Сравним: в «доковидном» марте он составлял 0,4 (больше двух вакансий на одного безработного), а в июне 2019-го — и вовсе 0,3 (3 вакансии на человека).

Просроченная задолженность по зарплате на 1-е число следующего месяца составила 50,6 млн рублей по республике — увеличившись на 77,2% к прошлому году.

Людмила Губаева