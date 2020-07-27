Выявление смерти от COVID-19 может занимать 40 дней, сообщили в Минздраве Татарстана

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал, что выявление смерти от коронавируса может занимать 40 дней.

«На сегодняшний день установить диагноз не всегда представляется возможным по итогам работы врачей, и мы в данном случае прибегаем к услугам патологоанатомов, к лабораториям, которые у них в арсенале существуют», — рассказал спикер.

Абашев отметил, что врачи очень серьезно относятся к изменению заболеваний на смертельный исход пациентов, поэтому результаты о смерти от COVID-19 могут запаздывать.

«Необходимо принимать во внимание, что на это требуется время», — отметил он.

Сегодня в Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев в республике от COVID-19 достигло 39.