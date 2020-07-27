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Выявление смерти от COVID-19 может занимать 40 дней, сообщили в Минздраве Татарстана

16:16, 27.07.2020
Выявление смерти от COVID-19 может занимать 40 дней, сообщили в Минздраве Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал, что выявление смерти от коронавируса может занимать 40 дней.

«На сегодняшний день установить диагноз не всегда представляется возможным по итогам работы врачей, и мы в данном случае прибегаем к услугам патологоанатомов, к лабораториям, которые у них в арсенале существуют», — рассказал спикер.

Абашев отметил, что врачи очень серьезно относятся к изменению заболеваний на смертельный исход пациентов, поэтому результаты о смерти от COVID-19 могут запаздывать.

«Необходимо принимать во внимание, что на это требуется время», — отметил он.

Сегодня в Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев в республике от COVID-19 достигло 39.

ОбществоМедицина Татарстан
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