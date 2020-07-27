В Минздраве Татарстана объяснили рост смертности в Набережных Челнах

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев объяснил данные об увеличении смертности в Набережных Челнах. По его словам, это не связано с коронавирусом.

Абашев признал, что в Автограде медики наблюдают довольно тяжелую обстановку с точки зрения показателя смертности. Во многом это связано с тем, что горожане не обращаются за медицинской помощью своевременно из-за достаточно напряженного информационного фона.

По его мнению, челнинцы не обращаются к врачам из-за боязни заразиться коронавирусом. Еще одним фактором, повлиявшим на увеличение смертности в Челнах стало переключение медицинских работников на работу с острыми респираторными заболеваниями, а из-за запрета на диспансеризацию профилактические меры для больных хроническими заболеваниями проводились в меньшем количестве.

При этом представитель Минздрава Татарстана подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе не такая напряженная, как в начале пути борьбы с COVID-19, передает «Татар-информ».

В Набережных Челнах число летальных случаев за первое полугодие этого года составило 2,6 тыс. человек, что на 535 случаев больше, чем год назад. Основной прирост смертельных случаев зафиксирован в мае и июне.

