Во Вьетнаме зафиксировали вспышку более «заразного» коронавируса

Во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку COVID-19, вызванную новым типом коронавируса, который агрессивнее и опаснее ранее выявленных типов.

По наблюдениям вьетнамских медиков, новый коронавирус способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию у больных. Так, двое из четырех пациентов, у которых COVID-19 выявили в конце прошлой недели, уже подключены к аппаратам ИВЛ.



В министерстве здравоохранения страны проникновение нового типа коронавируса в центральный регион Вьетнама объясняют либо въездом в страну нелегальных мигрантов, либо мутацией вируса в одной из местных больниц, где проходят лечение больные COVID-19, сообщает интернет-портал вьетнамского правительства.

В понедельник власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тыс. туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг.

В мире число заразившихся коронавирусом нового типа превышает 16,2 млн человек. По количеству заболевших на первом месте находятся США, на второй строчке — Бразилия, на третьей — Индия. Россия на четвертом месте (811 073, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (445 433).

