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В Татарстане подтвердилась 39-я смерть от коронавируса

15:06, 27.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилась 39-я смерть от коронавируса
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Всего число летальных случаев в республике достигло 39.

69-летнюю жительницу Казани перевели в ГКБ №7 19 июля с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной внебольничной пневмонией. Позже ее подключили к аппарату ИВЛ. У пациентки имелись хронические заболевания дыхательных путей, она скончалась 24 июля.

Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в республиканском оперштабе.

Вчера в республике зарегистрировали еще два смертельных случая COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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