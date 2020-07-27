В Татарстане подтвердилась 39-я смерть от коронавируса

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Всего число летальных случаев в республике достигло 39.

69-летнюю жительницу Казани перевели в ГКБ №7 19 июля с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной внебольничной пневмонией. Позже ее подключили к аппарату ИВЛ. У пациентки имелись хронические заболевания дыхательных путей, она скончалась 24 июля.



Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в республиканском оперштабе.



Вчера в республике зарегистрировали еще два смертельных случая COVID-19.