В Татарстане подтвердилась 39-я смерть от коронавируса
В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Всего число летальных случаев в республике достигло 39.
69-летнюю жительницу Казани перевели в ГКБ №7 19 июля с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной внебольничной пневмонией. Позже ее подключили к аппарату ИВЛ. У пациентки имелись хронические заболевания дыхательных путей, она скончалась 24 июля.
Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в республиканском оперштабе.
Вчера в республике зарегистрировали еще два смертельных случая COVID-19.ОбществоМедицина Татарстан
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