Ученые назвали лучшую маску от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ученые из Австралии выяснили, какая маска лучше всего защитит владельца от коронавируса. Лидером в борьбе с вирусом SARS-CoV-2 стала трехслойная хирургическая маска.

При этом удалось доказать, что даже один слой материи уменьшал количество распространявшихся в воздухе капель. Однако с каждым слоем уровень защиты действительно вырастал, говорится в статье на портале Science Daily.

Группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса организовала свой тест следующим образом: светодиодная система и высокоскоростная камера позволили следить за распространением капель в воздухе.

Отмечается, что на действие медицинских изделий также влияет тип используемого материала, дизайн изделия, плотность прилегания к лицу, а также частота стирки.

Одним из главных выводов ученых стал тезис, что самодельные маски необходимо делать минимум из двух слоев ткани.