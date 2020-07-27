Во время самоизоляции спрос на кошек и собак в России вырос на 30%

Фото: Руслан Давлетшин

Кошки против собак: кто дороже

Аналитики «Авито» выяснили, что в Казани кошки дешевле собак, но их и даром отдают чаще.

Во втором квартале 2020 года по России спрос на собак и кошек вырос на 30% по отношению к первому кварталу и на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом, даже несмотря на то, что во время строгой самоизоляции наличие собаки давало крупные преференции (с ними можно было невозбранно гулять), кошки все же интересовали россиян больше (+22% год к году), чем собаки (+12% год к году).

Во втором квартале 2020 года в Казани средняя стоимость собаки на «Авито» составляла 14 800 рублей. Это ненамного выше средней цены по России, которая составляет 12 400 рублей. Дешевле всего собакой можно обзавестись в Барнауле (5 500 рублей), дороже всего — в Москве (27 600 рублей). С точки зрения пород казанцев интересуют как комнатные шпицы и йоркширские терьеры, так и более крупные животные — овчарки и хаски.

Во втором квартале 2020 года в Казани средняя стоимость собаки на «Авито» составляла 14 800 рублей. Фото Дмитрия Резнова

Кошки намного дешевле собак — в столице Татарстана средняя цена на породистую кошку составляет около 2 900 рублей. В среднем в России они стоят на 900 рублей дороже. Больше всего за мурлыку придется выложить в Москве (9 900 рублей в среднем) и Санкт-Петербурге (8 000).

В России не только продают кошек и собак, но отдают даром. Так, во втором квартале доля дареных, преимущественно беспородных кошек составила 45%, а собак — 35%. Из последних чаще всего отдавали и принимали в дар больших собак — и дворняг, и немецких овчарок, сибирских хаски, лаек.

В Казани 37% кошек, выставленных на «Авито», отдали бесплатно. По собакам этот процент чуть меньше — 36%.

В большинстве своем цена за питомца не указана, кошек часто отдают бесплатно или за символическую плату. Фото Дмитрия Резнова

«Уничтожительная» такса за 2,5 миллиона

На сегодняшний день на «Авито» в Казани опубликовано 2 151 объявление о продаже или дарении кошек. В большинстве своем цена за питомца не указана, кошек часто отдают бесплатно или за символическую плату. Но есть и исключения: самую дорогую кошку в городе продают за 400 тысяч рублей — это представители редкой породы каракет (гибрид домашней кошки и каракала).

Объявлений о продаже собак гораздо меньше — 1 468. Но можно спокойно забрать бесплатно породистого щенка или уже взрослую собаку — например, хаски или овчарку.

Самое дорогое объявление оказалось шуточным — хозяин выставил на продажу свою таксу за 2,5 миллиона рублей. Про своего питомца он объяснил, что такса «очень хорошо уничтожает «зарядки», также хорошо может уничтожить телевизор, цветы, да и все, что лежит на подоконнике или на столе».

Дарья Пинегина