ВОЗ заявила о двукратном увеличении числа жертв пандемии COVID-19

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Число жертв COVID-19 продолжает стремительно расти во всем мире. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), темпы роста числа зараженных увеличились в два раза. Об этом сообщает официальный аккаунт ВОЗ в Twitter, пишет «РИА Новости».

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, за последние шесть недель количество жертв коронавируса почти удвоилось и на данный момент составляет примерно 16 миллионов человек. Случаев смертельных исходов зафиксировано более 640 тысяч.

Ранее Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. По его словам, «вспышка еще ускоряется».