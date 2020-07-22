Итоги дня: расширение границ Казани,«кешбэк» за путешествия по России, в Татарстане появятся «темные магазины»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 июля:
- Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Он рассказал о борьбе России с пандемией коронавируса, оценил работу российской системы здравоохранения и предложил новые меры поддержки инвестпроектов, туризма и агрокомплекса. Подробности — в материале «Реального времени».
- Также в ходе своего доклада в Госдуме Мишустин анонсировал программу «туристического кешбэка» — туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за поездки по России. По словам Мишустина, на эту программу правительство выделит до 15 млрд рублей в рамках развития внутреннего туризма. Татарстан попал в список регионов, путешествуя по которым можно получить «кешбэк». «Реальное время» разобралось во всех нюансах этой программы.
- Границы Казани расширят в сторону Матюшинского сельского поселения Лаишевского района РТ. Закон вступает в силу с 16 ноября 2020 года, его подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
- ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии против сотрудников правоохранительных органов, который планировали члены запрещенной в России группировки «Исламское государство». Сотрудники спецслужбы выявили четырех боевиков в горно-лесистой местности Чегемского района. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.
- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении с ноября подъема заболеваемости коронавирусом. По его словам, россиян ждет сезонный подъем заболеваемости в те же сроки, как при других ОРВИ: с ноября по январь. Тем не менее подъем заболеваемости не будет сильно выраженным, так как у вируса снижается способность вызывать заболевание или смерть.
- В Татарстане могут появиться сети магазинов формата dark store. Соответствующую инициативу обсудили сегодня представители российского маркетплейса Ozon.ru с руководством республики. Стороны договорились разработать дорожную карту, с тем чтобы запустить в Татарстане первые подобные магазины уже в 2020 году.
- В Набережных Челнах сдали в эксплуатацию первый двор, который ремонтировали в рамках республиканской программы «Наш двор». Он расположен в поселке Сидоровка у дома С-1. Проведенные работы оценил мэр автограда Наиль Магдеев. На ремонт двора у дома С1 выделили 16,5 млн рублей. Здесь появились 43 дополнительных светильника, а также 51 новое парковочное место.
- В Татарстане на базе авиационного центра «Казанбаш» прошли первые в России летные испытания авиадвигателя МГТД-20, который был изготовлен с помощью 3D-печати. В качестве летающей лаборатории для испытания авиадвигателя использовали легкий беспилотный летательный аппарат А30 разработки бюро имени Симонова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым