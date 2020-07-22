В Минздраве РФ назвали сроки подъема заболеваемости коронавирусом

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении с ноября подъема заболеваемости коронавирусом, пишет «Интерфакс».



По словам эпидемиолога, россиян ждет сезонный подъем заболеваемости в те же сроки, как при других ОРВИ: с ноября по январь. Тем не менее подъем заболеваемости не будет сильно выраженным, так как у вируса снижается способность вы­зы­вать заболевание или смерть.

Гораздо большую опасность представляют другие вирусы. Ежегодно от возбудителей, в том числе от животных, появляются одна-две новые болезни. Затем они приспосабливаются, и болезнь протекает легче.

По словам заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова Михаила Костинова, при плохих погодных условиях подъем заболеваемости может быть и с сентября. Брико возразил, что коронавирус не зависит от температуры.

Роспотребнадзор Татарстана предположил рост заболеваемости коронавирусом в республике в связи с сезоном отпусков. Напомним, что в Татарстане зафиксировано 206 завозных случаев коронавирусной инфекции — это 5% среди заболевших. Всего в Татарстане насчитывается 5 309 случаев заболевания коронавирусом.

