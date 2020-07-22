В Татарстане впервые в России испытали авиадвигатель, изготовленный на 3D-принтере

В Татарстане на базе авиационного центра «Казанбаш» прошли первые в России летные испытания авиадвигателя МГТД-20, который был изготовлен с помощью 3D-печати.

Силовая установка с тягой 22 кгс (килограмм-сила) разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов при участии опытно-конструкторского бюро имени Симонова.

В качестве летающей лаборатории для испытания авиадвигателя использовали легкий беспилотный летательный аппарат А30 разработки бюро имени Симонова.

Так, силовой аппарат во время полета прошел по заданной программе в режиме автопилота на высоте до 170 метров, максимальная скорость при этом составила 154 км/ч, а максимальные обороты двигателя — 101,6 тыс. оборотов в минуту, передает «РИА Новости».



В декабре прошлого года на базе АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова» прошли стендовые испытания авиадвигателей, изготовленных с помощью 3D-печати.

