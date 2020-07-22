Президент Татарстана подписал закон о расширении границ Казани в сторону Лаишевского района

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Границы Казани расширят в сторону Матюшинского сельского поселения Лаишевского района РТ. Закон вступает в силу с 16 ноября 2020 года, его подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Законопроект об изменении границ столицы Татарстана поддержали депутаты Госсовета республики на прошлой неделе.



Как следует из данных кадастровой карты, в состав столицы Татарстана войдет участок учебного центра МВД по РТ «Динамо» и еще ряд земельных участков сельхозназначения и под индивидуальную застройку. Планируется, что на территории построят лыжно-биатлонную базу.