«Мирные» гости Татарстана получат кешбэк до 15 тысяч

Фото: Роман Хасаев

«Кешбэк Мишустина» сделали и для Татарстана

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал программу своеобразного «туристического кешбэка» — туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за поездки по России. По словам Мишустина, на эту программу правительство выделит до 15 млрд рублей в рамках развития внутреннего туризма. Всего таким образом Ростуризм рассчитывает субсидировать более 2 млн турпоездок, программа будет запущена уже в августе 2020 года.



Однако тут же стал известен и ряд «но», которые предусматривает программа.

Надо будет купить тур, который будет включать транспорт и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость — не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

Тур надо оплатить картой «Мир».

Фото tinkoffjournal.ru

Кешбэк предусмотрен для турпакетов со сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года, и только по 44 регионам России.

Кешбэк за покупку туров вне высокого сезона (даты туров с 1 октября до 20 декабря) будет предоставляться для 11 регионов.

За каждый такой тур можно получить кешбэк в размере 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. — 15 тыс. рублей.

Татарстан вошел в список из 44 регионов — туристы, прибывающие сюда в рамках организованных (и оплаченных картой российской платежной системы) туров также смогут получить «кешбэк Мишустина».

Туристы приезжают в Татарстан лишь ненадолго

Кешбэк выглядит довольно солидным (в случае с условным туром за 25 тысяч — практически пятая часть). Однако глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов предположил, что эта мера в случае с Татарстаном будет не такой уж и эффективной. Причин тому несколько:

— Минимальное количество дней по условиям программы — пять. В Татарстане выгодоприобретателями программы будут разве что только санатории. Городские путешественники приезжают в Казань на четыре дня и три ночи — то есть по факту никакой скидки не получат.

При этом Мифтахов напомнил, что в Татарстане сейчас работает внутренняя программа «2+1», то есть при бронировании в отеле, участвующем в программе, двух ночей третью турист получает в подарок. «Приезжая в Казань, турист и так получает скидку, даже не компенсацию, а просто меньше платит. На мой взгляд, эта история сейчас даже более выгодна, чем та компенсация, которую предлагает правительство», — полагает Мифтахов.

Туры на пять и более дней в Татарстан на рынке существуют, добавляет Мифтахов, но их не так уж и много.

— Если говорить о Татарстане, то, помимо Казани, есть и Болгар, и Елабуга, и многие другие места… Теоретически в Татарстане можно путешествовать и семь дней с посещением этих городов. В таком случае — да, можно рассчитывать на компенсацию. И такие предложения на рынке есть, но они немногочисленны.

«Это такая модная тенденция, Мишустин почувствовал или кто-то ему посоветовал, модный тренд для молодежи и не только — кешбэк. Тем более что речь идет о путешествиях внутри России», — полагает Сергей Пасечник из турагентства «Компаньон СП». Однако особого прилива туристов именно в Татарстан Пасечник также не прогнозирует.

— Люди пока находятся в напряжении от ситуации в мире. Хотя переезды по России открыты, и их возможно планировать. И люди понимают, что это лето потеряно для зарубежных путешествий, и выбирают российские. Но сам кешбэк — это просто лишний повод воспользоваться картой «Мир», лишнее напоминание о путешествиях по России, и ничего более, — считает Пасечник.

Александр Артемьев