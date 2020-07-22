В Татарстане могут появиться первые «темные магазины»

«Темная» торговля

Запуск в Татарстане сети магазинов формата dark store обсудили сегодня представители российского маркетплейса Ozon.ru с руководством республики — на встрече во Дворце земледельцев сегодня присутствовали бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, первый замглавы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков и директор OZON в Поволжье Рустем Касимов. Стороны договорились разработать дорожную карту, с тем чтобы запустить в Татарстане первые подобные магазины уже в 2020 году.

Термином dark store («темный магазин») называют магазины без покупателей — похожий на торговый зал обычного супермаркета склад, в котором собирают онлайн-заказы. В таких магазинах вместо клиентов со списками товаров между рядами перемещаются рабочие-комплектовщики, а заказы отправляют покупателям на дом.

В России к этому формату проявляют интерес многие крупные ретейлеры, причем не только из сферы онлайн-торговли. В 2017 году такой магазин открыл «Гиперглобус», спустя год начали экспериментировать «Перекресток» и «Леруа Мерлен». Вместе с тем пока что эти эксперименты проходили за пределами Татарстана — в столичных регионах и Нижнем Новгороде.

Говоря о развитии подобного формата, эксперты часто ссылаются на опыт Франции: там работают больше 2 тысяч dark stores, а онлайн-составляющая FMCG-рынка выросла уже до 5,7%.

По словам Абдулганиева, инфраструктура будет состоять из крупных маркетплейсов, распределительных центров, службы доставки и магазинов dark store, объединенных в единую информационную систему. Фото Максима Платонова

«Бесконечная торговая полка» в Татарстане

Основным требованием для появления развитой сети dark store, как указывает Абдулганиев, является наличие развитой современной логистической инфраструктуры, чтобы обеспечить доставку покупателю приобретенного товара менее чем за час. «И здесь у Татарстана имеются вполне очевидные преимущества. Реализация проектов создания магазинов dark store в Татарстане органично вписывается в создаваемую у нас быстрыми темпами полноценную инфраструктуру, которая уже в ближайшее время позволит вывести торговую сферу на новый уровень развития, соответствующий стремительно происходящим во всем мире изменениям», — добавляет он.

— Напомню, что еще в прошлом году Республика Татарстан сделала ставку на развитие маркетплейсов как нового формата торговли с «бесконечной» торговой полкой, который позволяет людям экономить время на поиск, покупку товара. Для этого мы договорились о запуске в Татарстане крупных логистических проектов ведущих федеральных маркетплейсов OZON, Wildberries, «Яндекс.Маркет». Недавно мы договорились о приходе в Татарстан еще одного крупного федерального игрока — маркетплейса abc.ru (ООО «Маркетплейс»), — рассказал Абдулганиев.

Причем, судя по заявлениям омбудсмена, вся система не будет исключительно «озоновской»: по его словам, инфраструктура будет состоять из крупных маркетплейсов (часть из которых перечислена выше), распределительных центров, службы доставки и магазинов dark store, объединенных в единую информационную систему.

По мнению Абдулганиева, в инфраструктуру dark store в Татарстане могут органично вписаться и другие современные фишки, как, например, тестируемые в Иннополисе беспилотные технологии. Фото Олега Тихонова

Более того, по мнению Абдулганиева, в инфраструктуру dark store в Татарстане могут органично вписаться и другие современные фишки, которые разрабатывают в республике, как, например, тестируемые в Иннополисе беспилотные технологии. «Эксперты уверены, что пройдет еще немного времени — и поход в магазин мы будем вспоминать как пережиток прошлого», — отметил бизнес-омбудсмен.

Александр Артемьев