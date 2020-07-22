ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии против сотрудников правоохранительных органов, который планировали члены запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Так, сотрудники спецслужбы выявили четырех боевиков в горно-лесистой местности Чегемского района. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.
На месте конспиративного проживания боевиков в Нальчике обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и другие улики, передает RT.
На прошлой неделе ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске.ОбществоПроисшествия
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