В Набережных Челнах отремонтировали первый объект по программе «Наш двор»

В Набережных Челнах сдали в эксплуатацию первый двор, который ремонтировали в рамках республиканской программы «Наш двор». Он расположен в поселке Сидоровка у дома С-1. Проведенные работы оценил мэр автограда Наиль Магдеев.

На ремонт двора у дома С1 выделили 16,5 млн рублей. Здесь появились 43 дополнительных светильника, а также 51 новое парковочное место.

Магдеев также рассказал, что работы в остальных дворах Набережных Челнов планируют завершить в сентябре.

«Мы сегодня уже — июль-август — будем выходить по дворам на завершение работ. Это же бесконечно не может продлеваться. У нас несколько подрядных организаций, они в сентябре должны полностью все дворы сдать в эксплуатацию. Большая часть дворов будет сдана в августе и сентябре. Это работа довольно трудная с точки зрения многих процессов, которые нужно проводить», — передает слова градоначальника пресс-служба мэрии города.

В конце июля татарстанцев, чьи дворы попали под программу «Наш двор», пригласили ознакомиться с проектными решениями, которые разработали архитекторы.