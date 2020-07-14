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Главное к утру: в Казани частично открыли торговые центры, в России отменили самоизоляцию для прибывающих

07:00, 14.07.2020
Главное к утру: в Казани частично открыли торговые центры, в России отменили самоизоляцию для прибывающих
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 14 июля.

В России с 15 июля отменяется обязательная самоизоляция для прибывающих. Прибывшим россиянам без справки об отрицательном результате на COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, иностранные граждане сдают тест заранее.

В Казани частично открылись торговые центры ЦУМ и «Горки Парк». ТЦ поделили на зоны до 800 кв. м. Для каждой из них предусмотрен отдельный вход.

Подтверждены еще две смерти от COVID-19 в Казани и Альметьевске. Число жертв коронавируса в Татарстане увеличилось до 25 человек.

В Татарстане до 26 июля продлили самоизоляцию для пожилых людей.

В Старо-Татарской слободе появилась экскурсия «Казань кинематографическая». Все желающие могут увидеть места съемок популярных советских и российских фильмов.

ОбществоМедицина Татарстан
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