Главное к утру: в Казани частично открыли торговые центры, в России отменили самоизоляцию для прибывающих
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 14 июля.
В России с 15 июля отменяется обязательная самоизоляция для прибывающих. Прибывшим россиянам без справки об отрицательном результате на COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, иностранные граждане сдают тест заранее.
В Казани частично открылись торговые центры ЦУМ и «Горки Парк». ТЦ поделили на зоны до 800 кв. м. Для каждой из них предусмотрен отдельный вход.
Подтверждены еще две смерти от COVID-19 в Казани и Альметьевске. Число жертв коронавируса в Татарстане увеличилось до 25 человек.
В Татарстане до 26 июля продлили самоизоляцию для пожилых людей.
В Старо-Татарской слободе появилась экскурсия «Казань кинематографическая». Все желающие могут увидеть места съемок популярных советских и российских фильмов.
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