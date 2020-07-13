В Казани появился туристический маршрут по местам съемок кино

Фото: «Реальное время»

В Старо-Татарской слободе стартует экскурсия «Казань кинематографическая». Об этом сегодня рассказал префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов.

Проект реализуется совместно с «Татаркино». Все желающие могут увидеть места съемок популярных советских и российских художественных и документальных фильмов, передает мэрия Казани.

Также открывается туристический маршрут, посвященный жизни Казани в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в Лаишево решили сохранить временные постройки в городке Семрук, который построили для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». По мнению директора ГК «Контр» Ильдуса Янышева, Семрук может стать «местом экономического развития района».

