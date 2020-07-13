В Казани появился туристический маршрут по местам съемок кино
В Старо-Татарской слободе стартует экскурсия «Казань кинематографическая». Об этом сегодня рассказал префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов.
Проект реализуется совместно с «Татаркино». Все желающие могут увидеть места съемок популярных советских и российских художественных и документальных фильмов, передает мэрия Казани.
Также открывается туристический маршрут, посвященный жизни Казани в годы Великой Отечественной войны.
Ранее в Лаишево решили сохранить временные постройки в городке Семрук, который построили для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». По мнению директора ГК «Контр» Ильдуса Янышева, Семрук может стать «местом экономического развития района».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым