Новости общества

19:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появился туристический маршрут по местам съемок кино

19:21, 13.07.2020
В Казани появился туристический маршрут по местам съемок кино
Фото: «Реальное время»

В Старо-Татарской слободе стартует экскурсия «Казань кинематографическая». Об этом сегодня рассказал префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов.

Проект реализуется совместно с «Татаркино». Все желающие могут увидеть места съемок популярных советских и российских художественных и документальных фильмов, передает мэрия Казани.

Также открывается туристический маршрут, посвященный жизни Казани в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в Лаишево решили сохранить временные постройки в городке Семрук, который построили для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». По мнению директора ГК «Контр» Ильдуса Янышева, Семрук может стать «местом экономического развития района».

ОбществоИнфраструктураКультураИстория Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем