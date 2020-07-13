Зафиксировано еще две смерти от коронавируса в Казани и Альметьевске

В Татарстане подтверждено еще два смертельных случая от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Смерть COVID-19 подтверждена у 70-летней женщины, проходившей лечение в РКБ. 5 июля она была доставлена во временный госпиталь в тяжелом состоянии с осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и рядом хронических заболеваний. 8 июля ее состояние ухудшилось, сердце остановилось. Реанимационные мероприятия не помогли, врачи констатировали смерть.

Также скончался 59-летний житель Татарстана, лечившийся на базе Альметьевского филиала РКОД. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких 6 июля. Ему становилось все хуже, нарастала полиорганная недостаточность. 11 июля наступила смерть.

В обоих случаях причина смерти установлена в результате аутопсии. Вирус идентифицирован.

Таким образом, в Татарстане зафиксировано 25 смертей от новой коронавирусной инфекции.