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Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для прибывающих в Россию

21:30, 13.07.2020
Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для прибывающих в Россию
Фото: kremlin.ru

Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для прибывших из-за рубежа. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

При этом при ухудшении самочувствия гражданам рекомендуют незамедлительно вызывать на дом врача, строго соблюдать его рекомендации и самоизоляцию, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Иностранцам, которые въезжают на территорию страны, необходимо предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус либо сдать анализ в течение трех дней.

Новые правила вступят в силу с 15 июля.

Ранее власти Татарстана продлили самоизоляцию для пожилых людей.

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