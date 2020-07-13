Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для прибывающих в Россию

Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для прибывших из-за рубежа. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

При этом при ухудшении самочувствия гражданам рекомендуют незамедлительно вызывать на дом врача, строго соблюдать его рекомендации и самоизоляцию, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Иностранцам, которые въезжают на территорию страны, необходимо предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус либо сдать анализ в течение трех дней.

Новые правила вступят в силу с 15 июля.

Ранее власти Татарстана продлили самоизоляцию для пожилых людей.