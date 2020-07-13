Власти Татарстана продлили самоизоляцию для пожилых людей

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Власти Татарстана продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей.Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина Татарстана.

Согласно документу, для граждан старше 65 лет самоизоляция продлена до 26 июля включительно. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина напомнила, что режим самоизоляция для лиц старше 65 лет должен сохраняться и на втором, и на третьем этапах снятия ограничений равно как и масочный режим.

