Казанские торговые центры ЦУМ и «Горки Парк» запустили «частичное открытие»

Фото: Илья Репин

Сегодня в Казани частично открылись два торговых центра — ЦУМ и «Горки Парк»

Некоторые торговые объекты внутри этих центров работали и во время пандемии: например, в ТЦ «Горки Парк» были открыты «Лента» и «Детский мир» — на правах объектов, попавших в «разрешенный список» Роспотребнадзора. Теперь потихоньку работу начинают и другие торговые точки, хотя, конечно, до полного возвращения жизни в моллы еще очень далеко.

Территорию торговых комплексов поделили на зоны до 800 кв. м. Для каждой из них предусмотрен отдельный вход. Корреспондент «Реального времени» побывала в ТЦ «Горки Парк». Она рассказывает о том, что путь к открытым магазинам внутри галерей обозначили сигнальной лентой:

Те части галерей, в которых все закрыто, огорожены от любопытных прохожих мебелью:

Некоторые магазины еще только готовятся к старту работы после более чем трехмесячного простоя — вот, например, готовят витрины в магазине популярной обувной марки:

Всего в торговом центре сегодня работают 12 магазинов (включая и те, что не закрывались на период пандемии), аптека и банкоматы. Магазин бытовой техники остается в режиме выдачи заказов.

Во вновь открывшихся торговых точках действуют все те же требования, что и для остальных: постоянная дезинфекция помещений, маски, перчатки, социальная дистанция, контроль температуры сотрудников.

«Реальное время» обращалось за комментариями и в ЦУМ. Там лишь подтвердили, что «частично открыты», но сообщили, что более подробную информацию для СМИ представить «не могут».

«Только накануне узнали об открытии»

Управляющая кофейней Cofix, представившаяся Инной, рассказала корреспонденту «Реального времени»:

— У нас сегодня только подготовка к открытию. Не будет посадки — будем работать только навынос. Мы организовали отдельный вход и нанесем разметку, как положено.



Эльвира, продавец магазина «Кантата», сообщила, что эта торговая точка работает уже давно — с 11 апреля:

— По сравнению с апрелем — сейчас больше народу, по сравнению со временем до карантина — меньше. В масках и перчатках целый день было поначалу работать ужасно. Долго привыкали, все чесалось. А теперь уже привыкли.

Дарья из того же магазина добавляет:

— Но все равно неудобно, потому что много работаем с покупками: у нас скотч, лента — и перчатки мешают. В масках иногда тяжело дышать, их еще надо менять по времени, это отвлекает от работы. Многие посетители приходят в масках и перчатках. Но даже если приходят и без них, у нас есть СИЗы, мы их предоставляем.

Администратор магазина Baden, открывшегося сегодня, представляться отказалась, но сообщила:

— Все происходило очень быстро. Только накануне узнали об открытии и буквально за ночь подготовились. Народу было как обычно.

Татьяна Леухина, Людмила Губаева