Главное к утру: норматив дохода с одной сотки и закрытие института Марджани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 28 мая.
- Правительство Татарстана установило норматив чистого дохода от продажи овощей и фруктов, выращенных в подсобном хозяйстве. Согласно этим данным, в месяц с одной сотки можно заработать 364 рубля.
- В Министерстве здравоохранения составили рекомендации по статистике заболевших коронавирусом. Согласно рекомендациям, к больным COVID-19 не стоит относить тех пациентов, у которых нет жалоб на здоровье.
- Институт истории имени Ш. Марджани решено закрыть, рассказал «Реальному времени» его директор Рафаэль Хакимов. Он отметил, что документ о ликвидации учреждения уже есть, но информация пока неофициальная.
- Помощник главы Альметьевского района Тимура Нагуманова Анзар Юнусов вылечился от COVID-19, два теста на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат, об этом сообщил Нагуманов в ходе прямого эфира.
- Минземимущества Татарстана обновило список объектов, которые планируется отдать в концессию или под проекты государственно-частного партнерства. В него был включен кластер «В» выставочного центра «Казань Экспо». Помещения центра можно будет использовать под создание объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта или социального обслуживания.
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