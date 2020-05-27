Минздрав рекомендовал не считать заболевшими бессимптомных пациентов с COVID-19

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В Министерстве здравоохранения составили рекомендации по статистике заболевших коронавирусом. Согласно рекомендациям к больным COVID-19 не стоит относить тех пациентов, у которых нет жалоб на здоровье.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в документе.

Напомним, что на сегодня в России зафиксированы 370 680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По этому показателю страна занимает второе место, уступая только США.