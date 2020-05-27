Помощник главы Альметьевского района РТ Тимура Нагуманова вылечился от COVID-19

Помощник главы Альметьевского района Тимура Нагуманова Анзар Юнусов вылечился от COVID-19, два теста на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат, об этом сообщил Нагуманов в ходе прямого эфира в «Инстаграме».

Отметим, что он проводил трансляцию из рабочего кабинета. Нагуманов пояснил, что его режим самоизоляции завершился на этих выходных и он вернулся к работе в штатном режиме.

«У помощника тоже все благополучно, у него два отрицательных результата, после которых, он, соответственно, тоже вернулся к работе», — сказал глава Альметьевского района.

Напомним, коронавирус у помощника Нагуманова — Анзара Юнусова выявили в начале мая. Юнусов сообщал, что ходил в продуктовый магазин без перчаток. Он рассказывал, что симптомов болезни у него нет и он чувствует себя хорошо.

Тогда Нагуманов заявил, что уходит на режим полной самоизоляции и будет работать удаленно. Также на карантин ушли четыре сотрудника районного исполкома.

