Власти Татарстана включили «Казань Экспо» в перечень объектов под концессию

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Минземимущества Татарстана обновило список объектов, которые планируется отдать в концессию или под проекты государственно-частного партнерства. В него был включен кластер «В» выставочного центра «Казань Экспо».

Помещения центра можно будет использовать под создание объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта или социального обслуживания, следует из материалов министерства.

Площадь этих помещений составляет 36 288,9 кв. метра.

Теперь в списке семь объектов, среди которых: недостроенный бассейн в Зеленодольске, недостроенные очистные сооружения в Верхнеуслонском районе, пожарное депо в Казани и другие.