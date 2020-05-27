Кабмин Татарстана определил размер дохода по продаже продуктов со своего огорода

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Правительство Татарстана установило норматив чистого дохода от продажи овощей и фруктов, выращенных в подсобном хозяйстве. Согласно этим данным, в месяц с одной сотки можно заработать 364 рубля.

Документ опубликован 27 мая. Он подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Этот норматив применяется только если у гражданина более 10 соток земли. Этот норматив применяется при расчете доходов гражданина, доли выдачи пособий и других мер социальной поддержки.