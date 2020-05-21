Итоги дня: даты ЕГЭ, миллиардный иск «Роснефти» к РБК и новое дело «Татфондбанка»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 мая.
- Сегодня президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам образования. Он установил дату, когда в России стартует единый госэкзамен. Начнется ЕГЭ 29 июня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, по каким правилам будет проходить экзамен. После этого в Рособрнадзоре опубликовали подробное расписание экзаменов на этот год.
- «Роснефть» потребовала взыскать с РБК рекордные для медиаотрасли 43 млрд рублей. Компания посчитала, что именно в такую сумму оценивается репутационный ущерб, который нанесла ей статья издания о переходе венесуэльских активов «Роснефти» к новой госструктуре — «Росзарубежнефти».
- Татарстанское управление Следкома возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывших руководителей «Татфондбанка». Ущерб по нему оценивается в 41,2 млрд рублей. Не установленным пока лицам инкриминируются преднамеренное банкротство, фальсификации отчетности, злоупотребления и растрата.
- В Татарстане за сутки подтвердился еще 71 случай коронавирусной инфекции. Итого в республике зафиксировано уже 2 546 случаев. Отмечен и девятый пациент, скончавшийся от COVID-19.
- О положительном тесте на коронавирус сообщила сегодня ведущая казанского телеканала «Эфир» Альбина Асылгараева. Она подчеркнула, что врачи не хотели брать у нее анализ и пришлось делать его платно.
- В Казани завершено строительство торгово-развлекательного комплекса KazanMall, который стал самым крупным в столице республики. Общая площадь здания составила 137,7 тыс. кв. метров.
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