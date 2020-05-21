«Роснефть» потребовала взыскать с РБК рекордные 43 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

«Роснефть» подала иск к изданию РБК из-за статьи о венесуэльских активах компании. Она требует взыскать с издания компенсацию за репутационный вред, который оценила в 43 млрд рублей.

Как пишет РБК, в мае журналисты издания обнаружили в ЕГРЮЛ запись, согласно которой ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», получило 80%-ную долю в Национальном нефтяном консорциуме (ННК).

«Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру «Росзарубежнефти», получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», — заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

Однако по требованию «Роснефти» заголовок изменили, указав в нем не охранное предприятие, а «Росзарубежнефть».

В «Роснефти» заявили, что первоначальный заголовок, где указывался ЧОП, наталкивал на мысль, что реальной продажи не произошло. Тем самым вся компания ставилась под дополнительные санкционные риски.

Также отмечено, что сумма иска обусловлена падением акций в день публикации статьи. При этом динамика падения оказалась выше, чем динамика снижения цен на нефть и газ.