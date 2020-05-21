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Министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году

15:03, 21.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году
Фото: скриншот

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в деталях о том, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.

Он объяснил, что рекомендации Роспотребнадзора были направлены в регионы еще в начале мая.

Пункты проведения экзамена оснастят средствами индивидуальной защиты. Аудитории продезинфицируют. Выпускников рассадят так, чтобы между ними сохранялась дистанция не менее 1,5 метра.

Экзамен по русскому языку проведут в два дня, чтобы «проредить» количество сдающих «самый массовый» предмет.

Температуру на входе в пункты будут измерять и у организаторов, и у школьников.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что в этом году ЕГЭ стартует 29 июня.

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