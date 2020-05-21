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Путин: ЕГЭ начнется с 29 июня

14:24, 21.05.2020
Путин: ЕГЭ начнется с 29 июня
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в этом году ЕГЭ в стране стартует с 29 июня.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — сказал глава государства на совещании по вопросам образования.

Школы будут проводить подготовку к ЕГЭ в дистанционном режиме, уточнил Путин.

Экзамен придется сдавать только выпускникам, решившим поступать в вузы. Аттестаты же получат все. Остальные 11-классники получат оценки на основе успеваемости за год.

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