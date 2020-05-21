Главное о коронавирусе на 21 мая: татарстанцев начнут тестировать на антитела, в мире 5 млн зараженных

Путин похвалил Татарстан

За последние сутки в Татарстане подтвердился 71 новый случай COVID-19, из них один случай — завозной, 70 — контактные. 24 человека госпитализированы, 47 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 546 случаев, девять человек умерли. Выздоровели за весь период 1 452 человека.



Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.





В Татарстане начнут брать анализы на антитела к COVID-19. Первыми тестирование пройдут врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, потом переболевшие и только потом — остальные.

Президент России Владимир Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом. «Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово. Спасибо вам за это», — сказал Путин президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Владимир Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом. Фото kremlin.ru

В Татарстане небольшие концертные площадки откроются уже в июне, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

В Татарстане проводится проверка по факту сообщений о том, что врач Зеленодольского района не получил выплаты за работу в условиях распространения COVID-19.

В Татарстане в день делают около 4 тысяч тестов на коронавирус.

Президент России Владимир Путин пообещал дать денег на новую инфекционную больницу в Казани.

В Казани в условиях режима самоизоляции загородная недвижимость выросла в цене в полтора раза.

Врачи Татарстана поделились опытом борьбы с коронавирусом с коллегами из Афганистана.

Сегодня в Казани открывается «Река Замбези», за время режима самоизоляции бюджет зоопарка просел без средств с продажи билетов.

Герой России, летчик Дамир Юсупов привез в Москву 210 российских туристов, застрявших на Средиземном море.

Ураза-байрам в Татарстане пройдет онлайн.

Сегодня в Казани открывается «Река Замбези». Фото Максима Платонова

Песков заявил, что статистика по смертности точная

За последние сутки в России выявлено 8 849 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 289 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 317 554, а выздоровевших — до 92 861 человека.

Зафиксированы еще 127 новых смертельных случаев. На данный момент от коронавируса умерли 3 099 россиян.

Топ регионов России по числу заболевших:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что статистика смертности от коронавируса в России точная. «Мы ничего не скрываем. Причину смерти устанавливают путем проведения вскрытия. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», — сказал Песков.

Путин поручил Кабмину в течение пяти дней обеспечить финансовую поддержку Дагестану для борьбы с коронавирусом.

В Чечне полностью запретили передвижение по республике на время празднования Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая.

В Северной Осетии 380 медицинских работников заболели COVID-19.

В Ульяновске прокуратура нашла 30 млн рублей, которые Минздрав не выплатил медикам за борьбу с коронавирусом.

В Бурятии усилят охрану обсерватора после жалоб на агрессивных пациентов.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе санаториев, среди них — обязательное предварительное тестирование, заселение только по одному, соблюдение социальной дистанции в столовых.



В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе санаториев. Фото Максима Платонова

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что витамин D важен в борьбе с коронавирусом. «Нет витамина D — нет активного клеточного иммунитета. Антитела вырабатываются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи с коронавирусной инфекцией», — написала Малышева в Instagram.

Телеведущий Александр Мясников развеял миф о том, что разные стороны маски предназначены для разных целей. «Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — сказал Мясников.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

По состоянию на 10.40 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 000 561. Умер 328 191 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 551 853). На второй строчке — Россия (317 554). Тройку замыкает Бразилия (291 579). На четвертом месте — Великобритания (249 619). На пятой строчке — Испания (232 555).

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек.

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире.

Китай должен выделить на борьбу с распространением коронавируса более $9 трлн. Вклад Китая в $2 млрд — ничтожный по сравнению с той ценой, которую заплатил мир, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

На Украине карантин продлили до 22 июня.

В Израиле сняли запрет на посещение синагог и мечетей, но одновременно на богослужениях смогут присутствовать не больше 50 человек.

Лилия Ахкиямова